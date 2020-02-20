Genel Kaptan Orhan Top oldu

Çorum Futbol Kulübünde Genel Kaptanlık görevine Orhan Top getirildi.

Çorumspor ve bir çok profesyonel ve amatör kulüpte forta giydikten sonra üç yıldır futbol dışında görev yapan Orhan Top Çorum FK’da genel kaptan olarak görev yapacak.

1983 Çorum doğumlu Orhan Top 1999 yılında Gençlerbirliği’nde futbola başladı ve 2002 yılında Çorumspor’da ilk profesyonel imzayı attı. Dört yıl Çorumspor formasını giydikten sonra Türk Telekomspor, Gölcükspor, Kırşehirspor’da mücadele eden Orhan 2010 yılında yeniden Çorumspor’a döndü ve iki yıl forma giydikten sonra 2013’de amatöre dönerek BAL liginde İskilipgücüspor, Çorumspor ve son olarakta 2017 yılında Eti Lisesi Gençlikspor ile mücadele etti.