‘Genel Kurul kararı talip çıkarsa alınacak’

Yeni Çorumspor eski Başkanı Fatih Özcan dün sabah saatlerinde Bolu’ya giderek takımın kamp yaptığı otelde istifa eden Teknik Direktör Bahri Kaya ile bir araya geldi ve krizi çözmek için bir dizi görüşme yaptı.



Kulüpte yaşanan belirsizlikler nedeni ile yaşanan ayrılıkların üzerine Bolu kampına giden Fatih Özcan beraberinde 2. Başkan Mustafa Şeker ile birlikte görevinden istifa eden Teknik Direktör Bahri Kaya ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Fatih Özcan kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kriz olduğunu söyledi ve camiadan sakin ve sabırlı olmalarını istedi.

Başkan Özcan açıklamasında şunları söyledi ‘Değerli Çorumspor taraftarları sabah saatlerinde Bolu’ya geldik ve Teknik Direktör Bahri Kaya ile birlikteyizkrizi yönetmeye çalışıyoruz. Kriz olduğu doğrudur ve bu krizi Bahri hoca ile birlikte yönetleye çalışıyoruz. 2019-2020 sezonunda kesinlikle olmayacağım. Ancak Çorumsporu da sahipsiz bırakacak değilim. Şu an yine yeniden tekrar elimizden ne geliyorsa yapmak için değerli abim Başkanım Mustafa Şeker ile birlikte burdayız. Camimızdan isteğim sakin olmaları ve gelişmeleri takip etmeleri. Konu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde gerekli açıklamaları yapacağım’ dedi.



Başkan Özcan açıklamanın altına yapılan yorumlara verdiği cevapta ise ‘Güzel kardeşlerim lütfen bilmeden yargısız infaz yapmayın. 2019-2020sezonu için Ahlatçı Holding’in yaptığı 1.5 milyonluk anlaşmanın haricinde Mustafa Şeker ile birlikte ben 1.5 milyon vererek o şerefli koltuktan kalkıyorum. Yaşadıklarımı bilmeden lütfen yargısız infaz yapmayın.

Önümüzdeki günlerde ne yaşandı neler oldu neden bu hale gelinde sizinle tek tek paylaşacağım. Ancak şuan bunun ne yeri ne zamanı. Bu takıma dolandıranlara söyleyemediklerinizi lütfen bu takımdan hiç bir şeyini esirgemeyen bu adama söylemeyin. İçin kanıyor yapmayın’ dedi.



Olağanüstü Genel Kurul yok talip olursa karar alınacak

Yeni Çorumspor’da dün yaşanan gelişmeler sonucunda Olağanüstü Genel Kurul kararı alınması kararlaştırıldı.

Eski Başkan Fatih Özcan Genel Kurul’da talip çıkmaması üzerine buldukları Hamit Işık başkanlığındaki yönetimin göreve devam edeceğini ciddi talip çıkması halinde ise genel kurul kararı alınacağını söyledi.

Başkan Özcan yeni sezon bütçesini 2 milyon 500 bin lira olarak belirlediklerini belirterek ‘Ahlatçı Holding’den gelen 1 milyon 500 bin liraya ilave olarak Mustafa Şeker ve ben 1 milyon 500 bin lira vereceğim. Federasyon ve İddaa gelirlerininde 2 milyon 500 bin lira ile birlikte toplamda 5 milyon 500 bin liralık bir bütçe ile lige gireceğiz. Kaos ortamının kulübü daha fazla yıpratmaması için üzerimize düşeni yapacağız. Bu kulübü sahipsız bırakmayız dedik ve bırakmayacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.