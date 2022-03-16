Gol çalıştılar

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Ergün Penbe yönetimindeki çalışmaya fizyoterapist gözetiminde çalışmalarını sürdüren Emre, Muhsin ve Serdar dışında tüm futbolcular katıldılar.Kaptan Murat’ın ise teknik heyetten izin alarak arkadaşının babasının cenaze törenine katıldığı öğrenildi.

İki haftadır sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen kaleci Hasan Hüseyin dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Tecrübeli file bekcisinin hafta boyunca yapacağı çalışmalarda sorun çıkmaması halinde hafta sonu forma giymesi bekleniyor.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda Teknik Direktör Ergün Pembe daha sonra dar alanda bir top kapma oyunu oynattı ardından ise değişik şekillerde gol çalıştırdı. Kanatlardan yapılan ortalara duvar pası ile yapılan paslara, ikili ve üçlü hücumda savunmayı az adamla yakalandığı pozisyonlarda gol çalıştıran Teknik Direktör Penbe futbolculardan final paslarında doğru tercihi yapmalarının önemine dikkat çekti. Çalışmanın son bölümünde ise yarı sahada taktik çift kale ile antrenmanı tamamlayan kırmızı siyahlı takım zorlu maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.