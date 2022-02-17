GOL çalıştılar

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK yarın Sivas Belediyespor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ergün Penbe yönetimindeki antrenmana sakatlıkları devam eden Muhsin ve Emre ile kayınpederi vefat eden Burak katılmazken kaleci Erdi ve Kıvanç ise fizyoterapist Semih gözetiminde özel programda çalışmaya devam ettiler.

Hafta başından buyana sakatlığı nedeni ile çalışmaya katılmayan kaleci Hasan Hüseyin takım ile birlikte çalışmaya katıldı.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve son bölümde ise yarı sahada şut ve gol çalışması yaptıran Teknik Direktör Ergün Penbe futbolculardan gol istedi. Kanat varyosyanları ile yapılan ortalada ve cepheden hareketli toplara şut çalışması yapan kırmızı siyahlı takımda teknik heyetin futbolcuları havaya sokmak için iddia ortaya koyması dikkat çekti.

Oldukça neşeli ve istekli bir çalışma tamamlayan Çorum FK Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra Sivas’a hareket edecek.