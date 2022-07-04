Gol Kralı Serkan Aykut

25. ASGD Orta Kuşak Futbol turnuvasında gol krallığını Alacaspor’dan Serkan Aykut kazandı.

Gol Kralı Serkan Aykut

HALİL ÖZTÜRK
25. ASGD Orta Kuşak Futbol turnuvasında gol krallığını Alacaspor’dan Serkan Aykut kazandı.

Alacaspor’un finale yükselmesine yaptığı 14 gollük katkı ile bu sezonun gol kralı olan Serkan Aykut’a ödülünü ASGD Başkanı Rıfat Kara verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yaz Spor Okulları’na ortak açılış
Yaz Spor Okulları’na ortak açılış
  1. SPOR