Gol Kralı Serkan Aykut

HALİL ÖZTÜRK

25. ASGD Orta Kuşak Futbol turnuvasında gol krallığını Alacaspor’dan Serkan Aykut kazandı.

Alacaspor’un finale yükselmesine yaptığı 14 gollük katkı ile bu sezonun gol kralı olan Serkan Aykut’a ödülünü ASGD Başkanı Rıfat Kara verdi.