HARUN AKKAYA

Kahramanmaraşspor maçında son golü hazırlayan ve atan ismin pozu objektiflere böyle yansıdı.

İkinci yarıya cezalı olduğu için kötü başlayan ve beklenen performanstan uzak bir görüntü veren Cengiz son haftalardaki başarılı sonuçlara oda katkı vermeye başladı. Amedspor maçında yaptığı asistlerin ardından Kahramanmaraşspor maçında da iki golün asistini yapan isim oldu.

Maçın son dakikalarında oyuna giren Oktay ise kırmızı siyahlı forma ile bu sezonki ikinci golünü attı. Uzatma dakikalarında sol kanattan Cengiz’in asistinde ön direkte topu dokunarak ağlara gönderen Oktay gol sevincini saha içinde böyle poz vererek yaşadılar,