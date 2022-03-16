Görkem Öçal Slovenya’da Uluslararası kampa katıldı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un milli ve şampiyon masa teniscisi Görkem Öçal Slovekya’da düzenlenen uluslararası kampa katıldı.

Slovekya’nın Senec kentinde 13 Mart’ta başlayan 21 Mart’ta sona erecek Ettu Devolement Camp U 13-1 kampına ismen davet edilen Görkem Öçal milli takım antrenörü ile birlikte katıldığı kampta Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert tarafından karşılandı. Başkansolos Özmert Mert Öçal’ı tebrik etti ve turnuvada başarılar diledi.

Görkem Öçal geçtiğimiz ay Fransa ve Belçika’da katıldığı iki turnuvada bir hafta ile iki şampiyonluk kazanmayı başarmıştı. Öçal Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından geleceğin yetenekleri arasında gösteriliyor ve sıralamada ilk sırada bulunuyor.