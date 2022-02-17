Görkem Öcal’dan büyük başarı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un minik milli raketi Görkem Öcal Belçika’da U 11 kategorisinde şampiyonluğu kazandı.

Belçika’nın Spa kentinde 14-16 Şubat tarihleri arasında yapılan WTT Youth Contender turnuvasında U 13 kategorisinde gruptan çıkarak çeyrek finale yükselme maçında kaybeden ve elenen Görkem Öcal kendi yaş kategorisi olan U 11’de ise tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Görkem Öcal grubundaki maçlarda Belçikalı rakibi Noan Pıette ve Portekizli Lichal Abi Nader’i 3-0’lık skorlarla geçerek gruptan birinci olarak ana tabloya yükseldi.Yarı final maçında Fransiz rakibi Nolan Jonston’u 3-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise diğer bir Fransız sporcu Quentino Sandano’yu 3-0 gibi net bir skorla yenerek ilk kez milli formayı giydiği bi Uluslararası turnuvada şampiyonluğu kazandı.

Görkem Öcal iki yaş büyük U 13 kategorisinde ise İspanyol ve Ukrayna’lı ve Portekizli rakiplerini yenerek ana tabloya yükseldi. Çeyrek finale yükselme maçında ise İsvel’li rakibine yenilerek elendi. Öcal’ın yenildiği İsveç’li sporcu ise turnuvada şampiyonluğu kazandı.

MasaTenisi’nde Çorum adına kazanılan ulusal ve ulaslararası alandaki bu başarılar Çorum adına son derece gurur verici. Gerek Okullar Türkiye Şampiyonası gerekse milli takım düzeyinde küçük yaş kategorisindeki kazanılan bu başarılar Çorum masa tenisi adına geleceğe oldukça umutlu baktırıyor.