Görkem Türkiye’nin gururu oldu

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un minik milli sporcusu Görkem Öcal Belçika’nın ardından Fransa’da da kategorisinde şampiyon olarak iki hafta içinde Avrupa’da iki birincilik kupasının sahibi oldu.

İlk kez Uluslararası bir turnvada milli formayı giyen Görkem Öcal Adana’da yaşıyor. Ancak Çorum Masa Tenisinde yaptığı başarılı çalışmalar nedeni ile lisansını Çorum Belediyesi Gençlikspor’da çıkan minik sporcu müsabakalar ve şampiyonalar öncesinde Çorum’da bir dönem kampta kalıyor ve ardından müsabakalara gidiyor.

Geçtiğimiz hafta ilk olarak Belçika’da yapılan WYT Youth Contender turnuvasında U 13 kategorisinde ana tabloya yükselen ve çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Görkem Öcal kendi yaş kategorisi olan U 11’de ise tüm maçlarını kazanarak birinci olmuş ve en büyük ödülün sahibi olmuştu.

Milli takım ile birlikte bu turnuvanın ardından Fransa’nın Metz kentine geçen Görkem Öcal burda da ilk olarak U 13’de gruptan çıkarak ana tabloya yükseldi ve çeyrek final maçında kaybederek elendi. U 11 kategorisinde ise Görkem Öcal grubunda Romen, İspanyol veUkraylı rakiplerinin hepsini yenerek 6 puanla gruptan birinci olarak ana tabloya yükseldi. Çeyrek final maçında İspanyol Francisco Serrano’yu 3-0 yenen Görkem Öcal yarı final maçında ev sahibi ülkeden Nolan Johnston’u yine set vermeden 3-0 yendi ve finale yükseldi. Final maçında yine ev sahibi ülke sporcusu Romeo Miller önünde de set vermeden kazanarak Avrupa’da üst üste iki turnuvada birincilik kazanmayı başaran sporcu oldu.