‘Gösterdiğimiz reaksiyon çok önemli’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Mert Nobre grupta her takımın güçlü olduğunu ve kolay maç olmadığını daha öncede söylediğini belirterek ‘Zor bir maçı farklı kazandığımız için çok mutluyuz. Galibiyet şehrin insanlarına armağan olsun’ dedi.

Takımın geriye düştüğü bölümdeki reaksiyonun kendisi adına son derece önemli olduğunu belirten Teknik Direktör Mert Nobre ‘Bu ligde kolay maç olmadığını hep söylüyorum. Pazar günüde böyle maçlardan birini oynadık. Maç öncesi yaptığımız değerlendirmede futbolcularımıza uyarıları yaparken rakibin kontratak üzerine bir oyun anlayışı ile oynayacağını söylemiştim. Özellikle ilk yarı kendi adımıza çok şans yaratamadık. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir kimlikle sahadaydık. İsteğimiz çok fazlaydı. Rakibin on kişi kalması da biraz olsun işlerimizi kolaylaştırdı. Ama her ne olursa olsun benim için önemli olan oyuncularımzın gösterdiği reaksiyondu. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Oyuna sonradan dahil olan arkadaşlarımız da oyunumuzda vites artıran etkenlerden oldu. 1-0 geriye düştüğümüzde ne sahadaki isimlerde ne de kulübede bizde hiç bir tereddüt yoktu. Bu maçı çevireceğimizden emindik. Bu inanç bizim için çok kıymetliydi.

Taraftarlarımıza bol gollü bir üç puan hediye ettiğimiz için son derece mutluyuz. Bu şehrin insanlarına bu şehirden uzakta olsa da gözü kulağı bu maçın skorunda olan tüm Çorumlulara bu galibiyetimiz armağan olsun’ dedi.