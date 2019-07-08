Gruplar 10 Temmuz’da belli oluyor

HALİL ÖZTÜRK

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 2. ve 3. lig gruplarının belirleneceği kura çekiminin 10 Temmuz çarşamba günü saat 15’de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak.



Yeni Çorumspor’un yıllar sonra mücadele edeceği 2. ligde 36 takım 18’erli iki gruba ayrılacak. Grupların oluşumunda bölgesel olarak yapılacak. Takımların bulundukları bölgelerdeki kulüp sayısına göre iki gruba dengeli bir dağıtım yapılacak. Örneğin Karadeniz Bölgesinde bulunan takım sayısı 6 olması halinde üç takım kırmızı üç takım siyah gruba kura ile seçilecek. Tüm bölgelerde bu şekilde yapılacak kura çekimleri sonunda 2. ve 3. ligde gruplar belirlenecek. Liglerde mücadele 1 Eylül’de başlayacak.