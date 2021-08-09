Gülabibeyspor resmen kuruldu

Çorum Amatör sporuna yeni bir kulüp daha katıldı. Gülabibeyspor kulübü kuruluşunu tamamladı ve yeni sezonda öncelikle futbol branşında müsabakalara katılacak.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda kulüp başkanı Hasan Benli, kulübün futbol branşındaki başvurusunu ASFK’ye yaptı ve Başkan Sefer Kurtaran’a kulüp logosu hediye etti.

Muhtar ve Kulüp Başkanı Hasan Benli, kulüp kurulması için yasal süreci tamamladıklarını belirterek ‘Gülabibey Geçlikspor Kulübü kuruluşunu tamamladı. Futbol branşında liglere katılmak için Federasyon tescili için gerekli başvurularımızı yaptık.

İlk olarak önümüzdeki sezondan itibaren U 11, U 12, U 13 ve U 14 ile 2. Amatör Küme Büyükler Liginde mücadele etmeyi hedefliyoruz. Kulüp antrenörlerimizi belirledikten sonra önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağız. Öncelikli mahellemiz gençlerine sonra tüm Çorumlulara hizmet etmeyi hedefliyoruz’ dedi.

ASKF Başkanı Sefer Kurtaran da Gülabibeyspor’un hem mahalle hemde Çorum’a hayırlı olmasını diledi.Kurtaran, mahallesindeki başarılı çalışmalarına kulüp kurarak bir yenisini ekleyen Hasan Benli’yi de tebrik ederek örnek olmasını diledi.