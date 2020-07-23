Gül’den beş ilçeye 360 güreş minderi

HALİL ÖZTÜRK

Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı ve aynı zamanda Güreş Federasyonu As Başkanı Zeki Gül’den Çorum’un beş ilçesine minder desteği. Gül’in girişimleri sonucunda Osmancık, Sungurlu, İskilip, Mecitözü ve Ortaköy ilçelerine birer güreş minder takımı dağıtıldı.

Güreş Minderleri dağıtım törenine Zeki Gül ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Ortaköy ve İskilip güreş takımı antrenörleri ile birlikte Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Karakuş katıldılar.

Törende ilk konuşmayı yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, güreş faaliyeti yapan beş ilçeye Zeki Gül’ün girişimleri sonucunda 72’er adet minderden oluşan beş takımın dağıtıldığını bunun Çorum güreşinin gelişimi adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Eğer yaptığı konuşmasında ‘Yapılan her türlü malzeme yardımı ilçede sporcu sayısını ikiye katlamasını istiyor ve bekliyoruz. Belediye Başkanlarımızdan ilçelerindeki spor kulüplerine destek olmalarını istiyoruz. Başkanlarımız geçmişte spor yapmış isimlerden oluşması bu açıdan büyük bir avantaj olarak görülüyor. Bu destekler sonunda yetişecek sporcuların ilimiz ve ülkemize hizmet etmelerini bekliyoruz. Malzemelerin amacına ulaşması ve spor ve sporcuya hizmet etmesi en büyük beklentimiz’ dedi.

Konuşmaların ardından Zeki Gül beş ilçeye teslim edilecek olan güreş minderlerini Belediye Başkanları veya temsilcilerine teslim ederek başarılar dileğinde bulundu.