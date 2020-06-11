Gül’den güreşçilere malzeme jesti

HALİL ÖZTÜRK

Çevre ve Şehincilik Bakan Danışmanı ve Güreş Federasyonu Grekoromenden Sorumlu As Başkanı Zeki Gül, Belediye İskilipspor kulübü bünyesinde güreş branşında çalışma yapan minik pehlivanlara eşorfman hediye etti.

Beraberinde Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke ile birlikte İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamında ziyaret eden Zeki Gül burda Başkan Ali Sülük’e milli takım eşorfmanı hediye etti. Ziyaret sırasında İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye olarak ilçe gençliğine spor yaptırmak için ellerindeki imkanlar ölçüsünde her türlü katkıyı verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Sülük, Güreş Antrenörü Adem Uysal’ın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ve kendisini göreve başladıktan sonra işe aldığı ilk isim olduğunu belirterek ‘Kendisi büyük fedakarlıklar göstererek yaptığı çalışmalar sonucunda ilçemiz gençliğinin içinden büyük yetenekler buldu. Kendisini Spor Müdürü olarak göreve başlattık ve özellikle güreş alanındaki başarılı çalışmaları bizleri gelecek adına son derece umutlandırıyor.

Belediye olarak sporcularımızın en sağlıklı ortamlarda spor yapmaları için gerekli katkıyı veriyoruz. Zeki Gül Başkanımıza bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın daha istekli ve arzulu çalışmalarına vesile oldukları için. Güreş Federasyonu’ndan vereceği destek ile Zeki Gül başkanımızın ilimiz ve ilçemizdeki güreşçilere büyük katkı vereceğine inanıyorum’ dedi.

Zeki Gül ise Ali Sülük’e hayırlı olsun dedi ve kendisini böyle bir güzel ortamda ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gül, Çorum Belediyespor’da güreş branşında sıfırdan aldıklarını ve bıraktığında Süper Lig ve 1. Lig’de takımı bir çok Avrupa ve Dünya derecesi olan milli güreşçiler bıraktıklarını hatırlatarak ‘Adem Uysal kardeşimizde bizimle birlikte çalışmalara başladı ve daha sonra İskilip Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Çok başarılı ve idealist güven veren Adem Uysal kardeşimize destek vermek ve sporcularına katkıda bulunmak için Federasyon Başkanımızın katkısı ile malzeme desteği verelim dedik.

Güreş Federasyonu olarak alt yapıya büyük önem veriyoruz ve Adem Uysal gibi başarılı antrenörlerimizin yanında olmak istiyoruz. Bu alanda çalışmalarını yürüten diğer ilçelerdeki antrenör arkadaşlarımızada önümüzdeki günlerde bu desteklerimiz devam edecek. Ben ayrıca Belediye bünyesinde güreş branşına verdiği destekten dolayı Beledie Başkanımız Ali Sülük’e çok teşekkür ediyorum. Onların bu desteği ile İskilip’ten daha çok pehlivanın çıkarak milli mayoyu giyeceğine inanıyorum’ dedi.

Konuşmaların ardından Güreş Federasyonu eşorfmanları Zeki Gül, Belediye Başkanı Ali Sülük, Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke ve Antrenör Adem Uysal tarafından güreşçilere dağıtıldı.