Güldüren yeni takımını izledi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da yeni Teknik Direktör İsmail Güldüren oldu. Kırmızı Siyahlı yönetim genç teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaştı. Güldüren dün oynanan Başkent Akademi ile oynanan maçı izledi ve bugün Çorum’a gelerek resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra resmi göreve başlayacak.

Hafta başında Bahri Kaya’nın istifasının ardından teknik adam arayışına giren Çorum FK yönetimi Ankaragücü’nde görev yapmış son olarakta Etimesgut Belediyespor’u çalıştıran Aykan Atik ile büyük oranda anlaşmıştı. Atik ile yapılan son görüşmede sorduğu bir soru üzerine Başkan Fatih Özcan’ın masadan kalktığı ve anlaşmanın bozulduuğu ardından da İsmail Güldüren ile görüşülüp anlaşma sağlandığı öğrenildi.

İsmail Güldüren 1979 İnegöl doğumlu. 1996 yılında Gençlerbirliği kulübünde ilk profesyonel imzayı atan Güldüren altı yıl kırmızı siyahlı takımın formasını giydikten sonra Fenerbahçe’ye transfer oldu ve daha sonra Osmanlıspor teknik Gençlerbirliği, Bursaspor İttifak Holding Konyaspor ve son olarakta 2010 yılında Giresunspor formasını giydikten sonra futbolculuk hayatını tamamladı. Güldüren futbolculuk hayatında U 16 milli takımından başlayarak U 21 kategorisine kadar toplam 80 maçta milli formayı giydi. Güldüren Süper Ligde 273, 1. Ligde 12, 3. ligde 24 maçta forma giyerken Avrupa Şampiyonası’nda milli forma altında 24 maça çıktı.

Teknik adam olarak 2015 yılında İnegölspor U 15 takımında göreve başlayan Güldüren ardından takımda antrenör olarak göreve başladı. Bu sezon başında Teknik Direktör olarak takım başına geçen İsmail Güldüren 11 Ekim’de alınan kötü sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.