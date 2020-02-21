Güldürün artık yüzümüzü

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligde kötü gidişe son vermek ve yeni bir başlangıç yapmak için yarın saat 13.30’da evinde oynayacağı Hacettepespor önünde mutlak galibiyet arayacak.

Ligin ilk yarının son haftasından itibaren oynadığı sekiz maçta bir galibiyet bir beraberlik alan ve altı maçtan puansız ayrılan Çorum FK kötü gidişe son vererek yarın yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Hafta içinde Başkent Akademi deplasmanında son dakika golü ile mağlup olarak kötü gidişi sürdüren kırmızı siyahlı takım bu maçın ardından göreve başlayan Teknik Direktör İsmail Güldüren yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkacak.

Moral motivasyon olarak kötü durumdaki takımı toparlamak için Teknik Direktör İsmail Güldüren’in yoğun bir çalışma yaptığı ve toplu ve birebir görüşmeler ile futbolcuları toparlamaya çalıştığı öğrenildi. Çorum FK’da yarın oynanacak Hacettepe maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Konuk Hacettepe ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu evinde Zonguldak Kömürspor önünde aldığı 1-0’lık galibiyet ile büyük moral bulan Hacettepe takımı Çorum’a moralli geliyor. Hacettepespor’da da eksik bulunmuyor.

Yarın saat 13.30’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında başlayacak maçı İzmir bölgesi hakemi Erdem Temel yönetecek.