Gümüş’te altın arıyoruz

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ikinci yarının üçüncü hafta maçında yarın Gümüşhanespor deplasmanında kötü gidişe son vererek üç puanla dönmek için mücadele edecek.

Ligde ilk yarıda gösterdiği performansla üçüncü sırada yer alan ve play-off yolundaki rakipleri ile arasındaki puan farkını açan Çorum FK ilk yarının son maçında Kırklarelispor deplasmanında mağlup olduktan sonra ikinci yarıda da ilk iki haftada Konyaspor ve ardından evinde İnegölspor maçlarını kaybederek son üç maçından puansız ayrıldı.

Bu mağlubiyetler ile play-off potasının dışında kalan Çorum FK bu kötü gidişe son vermek için yarın saat 13’de Gümüşhane Yenişehir Stad’ında Gümüşhanespor önünde galibiyet arayacak. Kırmızı Siyahlı takımda sarı kart cezalısı Kerem Çağatay dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Çorum FK bu maç için dün sabah saatlerinde yola çıktı ve akşam saatlerinde Gümüşhane’de otele yerleşti. Kırmızı Siyahlı takım bugün öğlen saatlerinde yapacağı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Ev sahibi Gümüşhanespor ise transfer tahtası kapalı olduğu için geçen yıldan kalan futbolcuları ile yola devam ediyor. Yeni oluşan yönetimin transferi açma çabaları henüz sonuç vermezken Gümüşhanespor’da lisanslı 17 futbolcu ile ligi götürmeye çalışıyor.

Ligin ilk yarısında Çorum’da oynanan maçta 1-0 galip gelerek üç puan sevinci yaşayan Gümüşhanespor yarın evindeki maçıda kazanarak düşme potasından çıkmak istiyor. İkinci yarıda oynadığı ilk iki maçından puansız ayrılan kırmızı beyazlı takım yönetimi taraftar desteğini sağlamak için yarın oynanacak maçın bilet fiyatlarını bir lira olarak belirledi.

Zirveden kopmak istemeyen Çorum FK ile ligde tehlikeli bölgeden çıkmak isteyen Gümüşhanespor arasındaki maçı Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcıları ise Ramazan Ufuk Avdaş ve Tuncay Ercan, Maçın dördüncü hakemi ise Ahmet Balkan.