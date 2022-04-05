‘Gün bu takıma sahip çıkma günü’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş pazar günü oynayacakları 1461 Trabzon maçı öncesinde camiaya birlik olma ve takıma destek verme çağrısında bulundu.

Hafta içinde evinde Somaspor’u yenerek morallenen pazar günü de Ankaraspor deplasmanından üç punala dönerek play-off potasına yaklaşan kırmızı siyahlı takımın Sportif Direktörü Yakup Ateş gelinen bu noktada şehrin takımına sahip çıkmasını istedi.

Takım olarak yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen sezon sonu hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirten Ateş ‘Ligde son iki maçımızı alarak play-off hedefine iyice yaklaştık. Play-off ile puan farkımız yedi ikende bu takıma olan inancımı dile getirmiştim bugünde aynı şekilde söylüyorum. Biz iyi bir takımız ve play-off oynamayı çok istiyoruz. Bunun içinde sahada gereken mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Hedefe giden yolda pazar günü 1461 Trabzon ile çok kritik bir maç oynayacağız. Ligde her maçımız final ve pazar günüde bunlardan birini oynayacağız. Evimizde oynayacağımız bu maçta en büyük isteğimiz şehrin takımına sahip çıkması ve destek vermesi. Bu takımın bu şehrin maddi ve manevi desteğine büyük ihtiyacı var. Artık küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakalım. Varsa sorunu bunları sezon sonuna bırakalım ve hep beraber elele vererek bu takımı play-off içinde olması için elimizden gelen desteği verelim.

Play-off içinde yer aldığımız takdirde bu takımın üst lige çıkacak gücü var. Yeterki şehir olarak bir bütün olalım ve bu takıma sahip çıkıp destek verelim. Bu birlikteliği sağladığımız takdirde sezon sonunda hedefe ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini inşallah hep birlikte yaşayacağız’ dedi.