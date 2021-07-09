Güreşçiler Alacahöyük’ü gezdi

YÜKSEL BASAR

Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği bakanlık onayı ve destekli projeleri kapsamında Alacahöyük, Boğazkale ve Hattuşa’yı gezdiler.

Dernek tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü tarafından onaylanan ‘Minik güreşçilerin covid-19 sonrası antrenmanlara adaptasyon ve sosyalleşmeye katkıları’ konulu projesi kapsamında yaptıkları etkinlikler doğrultusunda Çorum’un tarihi yerlere Alacahöyük, Boğazkale ve Hattuşa’ya gezdiler.

Gezide olarak Boğazkale Ören yerleri ve müzesi gezildi. Daha sonra Alaca Veli çayırında hayvanat bahçesi gezildi. Ardından Alaca Belediyesi tarafından ikram edilen yemği yiyen minik güreşçiler daha sonra Boğazkale ve Hattuşa gezileri yapıldı.

Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır proje kapsamındaki etkinliklerinin devam ettiğini bugünde minik güreşçilere ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttıklarını belirterek katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 19:28