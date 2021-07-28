‘Güzel fikstür’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Aykan Atik fikstürün güzel olduğunu ancak asıl önemli olanın sahada gösterecekleri performans olduğunu belirterek; ‘Ligde evimizde puan kaybı yaşamamak ve deplasmandan alacağımız puanlarla hep zirveye ortak olmak istiyoruz’ dedi.

Teknik Direktör Aykan Atik fikstürü inceledikten sonra yaptığı değerlendirmede ‘Sezona evimizde başlayacak olmamız güzel, ikinci maçta Ergene deplasmanı üçüncü maçta evilizde grubun iddialı takımlarından Sakaryaspor maçı. Bu üç maçta alacağımız puanlarla bulacağımız puan motivasyon ile iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ligde öncelikli hedefimiz evimizde puan kaybı yaşamamak. Bunu başardığımız takdirde deplasman maçlarından alacağımız puanlarla hep zirvenin içinde kalacağımıza inanıyorum. Fikstür ve rakipden daha önemli olan bizim sahada ne yapacağımızdır. Bu yüzden diğer etkenleri öncelikle unutup biz takım olmayı başarmak ve onun verdiği moral motivasyonla sezona iyi başlamak istiyoruz. Bizim hedefimiz belli buna ulaşmak içinde ilk maçtan son maça kadar mücadelemizi vereceğiz’ şeklinde konuştu