‘Güzel günler yakında’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya üç maçta bir puan almış bir takımın hocası olarak bunları söylerken sıkıldığını ve üzüldüğünü ancak değişimin kolay olmadığını belirten ‘Her geçen gün üzerine koyarak giden ve geçen sürenin lehlerine olduğunu belirterek ‘Geleceğe umutla bakıyoruz ve camiamızında bize destek verip bizim gibi düşünmelerini istiyoruz’ dedi.

Teknik Direktör Kaya, Afyonspor maçını değerlendirdiği ve İnegölspor maçı ile ilgili olarak açıklamalarda şunları söyledi:

‘Müsabakaya planladığımız ve arzuladğımız şekilde iyi başladık. Saha hakimiyeti ve pas yüzdesi fazlalığı ve topa daha fazla sahip olarak başladık. Malesef planlamadığımız bir gol yedik ve geriye düştük. Biraz daha dirençli ve geri dönüş sinyali veren bir oyunla istediğimiz oyunu sürdürmeye devam ettik.

Bir kaç pozisyonumuz vardı fakat ilk yarıda istediğimiz pozisyonları bulamadık. Devre arasında maçı çevirebileceğimizi ve kazanacağımızı anlattık bu istekle başladık. İkinci yarının başında yaptığımız iki değişikliğin ardından beraberlik golünün geleceğine inandık.

Beraberlik golünü bulduktan sonra hemen ardından iki pozisyon bulduk öne geçebilsek üç puanla ayrılmamız içten bile değildi. Rakip oyunu soğutan Hakemle dalga geçebilecek dereceye topun oyunda kalmamasını çalıştılar ve hakemde buna çanak tuttu. Oyunsal anlamda bir şeyler söylemeyeceğim ancak kendi sahamızda dayak ve tekme yediğimiz bir başka maç hatırlamıyorum.

Malesef kazabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Sahamızda iki puan kaybettik. Bu maç bize çok şeylerin kazandıracağının sinyaleni verdi. Cengiz ilk maçını oynadı, Sinan bir buçuk maç sonra gol attı., Yılmaz hiç maç yapmadan sahaya çıktı, Mehmet Sedef bir dakika bile süre almadan onbirde maça başladı. Fedekarlık yapan oyuncularım var. Çok kazanımların var. Güzel günlerin ve güzel oyunların puanların bizi beklediği bir gelecek var. İki puan kaybettik ama çok şey kazanacağımızın sinyaleni verdi. Üzüntülüyüz fakat geleceğe umutla bakıyoruz.

İnegölspor maçında Eren ve Mehmet Sedef’in sakatlıkları var ancak maça yetişebilecekler. Kerem Pala’da antrenmana çıkacak. Sakatlarında dönmesi ile maç eksiği olan arkadaqşlar7ın takıma uyumu ile puanla ve puanlarla dönmemiz gereken bir maç.

Üç maçta bir puan almış takımın hocası olarak bunları söylerken sıkılıyor ve üzülüyorum. Hiç bir şey kolay olmuyor, her geçen gün üzerine koyarak her geçen sürenin bizim lehimize olduğunu görerek geleceğe umutla bakıyoruz. Çorum camiasında bize destek verip bizim gibi düşünmelerini istiyorum, güzel günler yakında olacak’ dedi.