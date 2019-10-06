Hacettepe hazırlığı başladı

Yeni Çorumspor çarşamba günü sahasında oynayacağı Hacettepe maçının hazırlıklarına dün başladı.

Zonguldak Kömürspor deplasmanından üç puanla dönen kırmızı siyahlı takım dün saat 16’da tesis sahasında çalıştılar.

Teknik Direktör Bahri Kaya yönetimindeki antrenmanda Zonguldak deplasmanında doksan dakika forma giyenler kısa süreli bir koşu yaptıktan sonra kültür fizik hareketleri ile çalışmayı tamamladılar.

Zonguldak’ta az forma giyenler ve giymeyenler ise dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaparak haftanın ilk antrenmanını tamamladılar. Kırmızı Siyahlı takım Hacettepespor maçının hazırlıklarını bugün saat 11’de tesis sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.