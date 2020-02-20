‘Hacettepe maçı ile meşaleyi yeniden yakacağız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Teknik Direktör İsmail Güldüren ve Genel Kaptan Orhan Top resmen açıklandı. Kulüpte Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Oğuzhan Yalçın Bahri Kaya’nın göreve bırakmasının ardından yaptıkları görüşmeler sonunda İsmail Güldüren ile anlaştıklarını söyledi.

İsmail Güldüren isminin ilk yarıda aynı grupta mücadele eden ve hala play-off mücadelesi veren İnegölspor’da görev yapması, kendi isteği ile görevden ayrılmasının ardından da ligi analiz etmeye devam etmesi en büyük artısı olduğunu belirten Yalçın ‘Süper Lig’de uzun yıllar forma giymiş tecrübeli bir isim olduğu için İsmail Güldüren’de karar kılındı ve sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Kendisine hayırlı olsun diyorum inşallah sezon sonunda kupayı Çorum’a getiririz.

Galip geldiğimiz maçlardan sonra moralimiz yüksek oluyordu. Bu kötü günlerde bize babalık yapan Mustafa Şeker Başkan düştüğümüz yerde kaldıran teselli eden gerçekten iyiki bizimle beraber. Dünki maçtan sonrada o bizi düştüğümüz yerden kaldırdı. Fatih Başkanın ve bizlerin yanında olması Çorumlu olmayan bir insanın verdiği destek büyük bir şans kendisine bir kez daha burdan teşekkür ediyorum. Bizimle omuz omuza mücadele ettiği için teşekkür ediyorum.

Büyük Çorumspor taraftarlarını Hacettehe maçına davet ediyorum. İnşallah bu hafta meşaleyi yeniden yakalım yeniden güzel ve ayrınlık günleri hep birlikte yaşayalım."