Hacettepe taktiği hazır

HARUN AKKAYA

Çarşamba günü sahasında Hacettepe’yi konuk edecek Çorum FK hafta sonu yaptığı taktik çalışmalarla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü çabuk kuvvet ve taktik çalışma yaparken pazar günü ise çift kale maçla Hacettepe maçının hazırlıklarına devam etti.

Tesis sahasında yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Kısa süren ısınma hareketleninin ardından dar alanda pas yaptıran Teknik Direktör İsmet Taşdemir bunda bir farklılık gösterdi. Üç grupta arada olan oyuncular 15 pasta topu kapamazsa diğer gruba koşarak gidiyorlar ve orda top kapma çalışmasına devam ediyorlar. Böylece ceza yiyen futbolcular mücadeleyi yükseltiyor. Aynı şekilde pas yapan futbolcular ise ilk beş pası yapamamaları ve kaptırmaları halinde ise şınav çekerek ceza alıyorlar.

İki grup halinde yapılan oyunda ise ortaya çok renkli görüntüler çıktı. Bu çalışmaların ardından Hacettepe maçının oyun taktiği için çift kale maça geçen Teknik Direktör İsmet Taşdemir bu çalışma sırasında önce savunmadan nasıl çıkılacağı için özel bir uygulama yaptı. Futbolculardan topla çıkarken kesinlikle risk almamalarını isteyen Taşdemir garanti oynamalarını istedi.

Çift kaleyi sık sık oyunu durdurarak yapılan hatalar konusunda uyaran Taşdemir istediklerini uygulamalı olarak gösterdi. Çorum FK, Hacettepe maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek