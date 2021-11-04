Hakem Denizli’den

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın yarın Bodrumspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Denizli bölgesi hakemi Feridun Daldaş yönetecek.

32 yaşındaki tecrübeli hakem ilk kez kırmızı siyahlı takımın maçında görev yapacak. Feridun Daldaş bugüne kadar 3. ligde 23 2. ligde ise 7 maç yönetti. 2. ligde yönettiği yedi maçta 46 sarı ve altı kırmızı kart gösteren Daldaş’ın yönettiği malardan birinde ev sahibi takım kazanmış üçü berabere biterken üçünü ise deplasman takımları kazanmış.

Daldaş’ın yardımcılıklarını ise yine Denizli’den Muratcan Ilgaz ile İzmir’den Tolga Atasoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi de İzmir’den Berkay Ardemir. Maçın gözlemciliğini ise Mersin’den Hüdaverdi Sancı yapacak.