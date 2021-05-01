Hakem Manisa’dan H. Gökberk Arslan

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın yarın Gümüşhanespor ile deplasmanda oynayacağı maçı Manisa bölgesi hakemi Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek.

Manisa Bölgesinin tecrübeli hakemi Hüseyin Gökberk Arslan ilk kez Çorum takımlarının maçını yönetecek. Arslan buna karşın Gümüşhanespor’un evinde oynadığı iki maçta düdük çalmış. Geçen sezon 8 Aralık 2019’da Şanlı Urfaspor’u 3-1 yendiği maçı yöneten Arslan son olarak bu sezon 4 Mart 2021’de evinde Amedspor’a 2-0 yenildiği maçı yönetti.

Maçın yardımcı hakemleri ise İzmir’den Barış Sun ve Denizli’den İbrahim Ethem Potuk. Maçta dördüncü hakem ise İzmir’den Mehmet Çağatay Lakot. Maçın gözlemcisi ise İstanbul’dan Muharrem Karaağaç.