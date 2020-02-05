Hakem Mersin’den Oğuzhan Aksu

Çorum FK’nın cumartesi günü Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Mersin bölgesi hakemi Oğuzhan Aksu yönetecek.

Mersin bölgesi genç hakemi Oğuzhan Aksu kırmızı siyahlı takımın 16 Eylül 2018’de evinde Fatsa Belediyespor’u bugün genel koordinatör olarak görev yapan Oğuzhan Yalçın’ın golü ile 1-0 yendiği maçı yönetti.

O tarihten buyana kırmızı siyahlı takımın maçında görev yapmayan Oğuzhan Aksu’nun yardımcılıklarını ise Hatay’dan Mahmut Gülle ve Malatya’dan Ahmet Deveci yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Mersin’den Ali Rıza Altunbakır. Maçta gözlemci olarak ise Ali Uluyol görev yapacak.