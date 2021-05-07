Hakem Rize’den Yücel Büyük

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın sezonun son maçında bugün sahasında oynayacağı Sarıyer maçını Rize bölgesi hakemi Yücel Büyük yönetecek.

Yücel Büyük bundan önce Çorum FK’nın üç maçında BAL’da ise Çorum takımlarının iki maçında görev yaptı.

Yücel Büyük 5 Şubat 2017’de Bölgesel Amatör Lig’de Ortaköy Belediyespor’un sahasında Kastamonu Özel İdarespor ile 0-0 berabere kaldığı maçta düdük çaldı. Aynı sezon Çorum FK’nın Karbel Karaköprü Belediyespor ile sahasında 2-2 berabere kaldığı maçta dördüncü hakem olarak görev yapan Yücel Büyük 24 Mart 2018’de BAL temsilcimiz Eti Lisesi Gençlikspor’un 1926 Bulancakspor’a deplasmanda 2-1 yenildiği maçta düdük çaldı.

2 Aralık 2018’de Çorum FK’nın evinde Cizrespor’u 2-1 yendiği maçı yöneten Sinan Özcan son olarak 15 Aralık 2019’da Çorum FK’nın Kırklarelispor’a deplasmanda 2-0 yenildiği maçta dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Maçta Özcan’ın yardımcılıklarını ise Gümüşhane’den Bülent Korkmaz ve Ardahan’dan Halil Altun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Trabzon’dan Sinan Özcan. Maçın gözlemciliğini ise Balıkesir’den Mustafa Işıktaş yapacak.