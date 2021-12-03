Hakem Samsun’dan Erdem Mertoğlu

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı İnegölspor maçını Samsun Bölgesi hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek.

Erdem Mertoğlu bundan önce Çorum FK’nın geçen sezon iki maçında düdük çaldı.

Bugüne kadar 2. lig, 3. lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 45 maça çıkan Erdem Mertoğlu bu maçlarda 214 sarı 5 çift sarı karttan dokuzu direk olmak üzere toplam 14 kırmızı kart gösterdi. Geçtiğimiz sezon Çorum FK’nın 21 Ekim 2020 tarihinde evinde Niğde Anadolu FK’yı 4-0 yendiği maçı yöneten Erdem Mertoğlu aynı sezon ikinci yarıda 6 Ocak’ta Sarıyer ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere biten maçta düdük çaldı.

Bu sezon se 2. ligde sadece iki maça çıkan Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını ise Amasya’dan Servet Bozkurt ve Rize’den İsmail Ertunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Samsun’dan Gökhan Özbulut. Maçın gözlemcisi ise Trabzon’dan Ali Şükrü Beldüz.