Hakkı Can Aksu bugün imzalıyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın ara transfer dönemindeki üçüncü imzayı Karacabey Belediyespor’dan Hakkı Can Aksu’ya attıracak.

Kırmızı Siyahlı takımda stoper mevkiindeki eksikliği gidermek için anlaşma imzalanan Aksu 1996 Muğla doğumlu. Fethiyespor alt yapısında futbola başlayan ardından Sakaryaspor, Kastamonuspor ve bu sezon başında ise Karacabey Belediyespor ile anlaşan Aksu ligin ilk yarısında on maçta forma giydi. Toplam 734 dakika oynadı.

Kırmızı Siyahlı takımın yeni transferi Hakkı Can Aksu’nun bugün resmi imzayı atmasının ardından yeni takımı ile ilk antrenmana çıkması bekleniyor.