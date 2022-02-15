Halil İbrahim 9 gole ulaştı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Halil İbrahim Sönmez 9 gole ulaştı.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezon başı Amedspor’dan transfer ettiği Halil İbrahim bu sezon takımının en golcü ismi olmayı sürdürüyor.

Halil İbrahim Sönmez pazar günü oynanan Kahramanmaraşspor maçında attığı penaltı golü ile bu sezonki dokuzuncu golünü atarak en golcü isim olmayı sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Kahramanmaraşspor maçında ilk penaltısını gole çeviren Burak Çalık ise kırmızı siyahlı forma ile beşinci golünü attı. Batuhan Er de beş gole takımının üç golcü ismi olarak yoluna devam etti.