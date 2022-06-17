Halil İbrahim Iğdır ile anlaştı

Çorum FK’nın geçtiğimiz sezonki en başarılı isimlerinden Halil İbrahim Sönmez yeni sezon için Iğdırspor ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon başı Amedspor’dan kırmızı siyahlı takıma transfer olan ve gösterdiği 15 gol ve 10 asistle takımın hücumdaki en etkili ismi olan Halil İbrahim’e bir çok kulüpten teklif geldi.

Tecrübeli futbolcuya yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak olan Iğdırspor Başkanı önceki gün Ankara’da Başkan Oğuzhan Yalçın ile bir görüşme yaptı.

Görüşmede Halil İbrahim Sönmez’in transferi konusunda büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Çorum FK ile sözleşmesi devam eden Sönmez’in bonservisi için kulübün alacağı bonservis miktarı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bu görüşmede Alagöz Holding’in Çorum FK’ya göğüs reklamı için sponsorluk anlaşması önerdiği ve bu konuda da belli bir aşamaya gelindiği öğrenildi.

Iğdırspor ile Çorum FK arasındaki bu görüşmelerin hafta sonunda tamamlanması gerek Halil İbrahim’in bonservisi gerekse sponsorluk konusunde resmi rakamların açıklanması bekleniyor.