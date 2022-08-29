Hamamda kazanan yok

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK sezonun ilk maçında Şanlıurfaspor deplasmanından 0-0 beraberlik ve bir puan ile döndü.

Kırmızı Siyahlı takım rakibi önünde beklenen futboldan uzak bir görüntü verirken ev sahibi takımda Çorum FK kalesini hiç zorlamadı..

Sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan iki takımın maçını yaklaşık 12 bin Urfaspor taraftarı ile Çorum’lu 30 kadar futbol sever izledi.

Başkan Oğuzhan Yalçın ile yönetim kurulu üyelerinin büyük bir bölümüde takımlarını bu zorlu maçta yalnız bırakmadı.

Kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Mert Nobre hazırlık maçlarında hiç bir arada oynatmadığı Burak ve Mehmet Akyüz ikilisi ile maça başladı.

Enes’in sakatlığı nedeni ile ön bölgeyi bu iki isimden oluşturan Nobre orta sahada ise Atakanlar ve Murat Yıldırım ile kapattı.

Ağustos sıcağında Urfa’da nem oranı yüksek oldukça zorlayan şartlarda oynanan maçın ilk yarısında Çorum FK rakibine göre daha etkili bir futbol ortaya koydu. Topa sahip olan kırmızı siyahlı takıma rakibe pozisyon vermeden ilk yarıyı tamamladı.

Bu yarıda ani ataklarla etkili olan ve pozisyonlar da bulan Çorum FK son vuruşlarda ve final paslarında başarılı olamayınca devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda Urfaspor daha çok öne çıkmaya başladı. Bu bölümde orta alanda rakibine birinci bölgede yaptığı baskı ile pozisyon vermeyen kırmızı siyahlı takımda 62. dakikada gol umudu Sinan oyuna girdi.

Son bölümde ise iki takımda fiziksel düşüşler nedeni ile futbol adına ortaya bir şeyler koyamadılar. İki takım kalecisininde kurtarış yapmadan tamamladığı maçta takımlar sezona 0-0 beraberlik ve birer puan ile başladılar.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada sağ kanattan gelişen Çorum FK atağında Atakan Akkaynak topla hareketlendi ceza sahasına çaprazdan girdi arka direkte boş durumdaki Mehmet Akyüz’e çıkarmak yerine kaleye vurdu top kaleci Aydın da kaldı.

20. dakikada sağ çaprazdan Çorum FK’nın kazandığı faul atışında Erkan Kaş direk kaleye yerden sert vurdu kaleci Aydın köşede topa sahip olarak gol izni vermedi.

45+4. dakikada sol kanattan Erkam’ın ortasında arka direkte Erkan’ın ters kafa vuruşunda kaleci Bayram köşede sahip oldu ve ilk yarı 0-0 beraberlik ile sona erdi.

66. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına yaklaşan tecrübeli futbolcu Cumali yayın dışından sert vurdu top üstten az farkla auta gitti.