Hamit Işık istifa etti!

Çorum FK Sportif Direktörü Hamit Işık, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Ayrıntılar birazdan...Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 12:47
Çorum FK Sportif Direktörü Hamit Işık, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Çorum FK Sportif Direktörü Hamit Işık, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Ayrıntılar birazdan...Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 12:47