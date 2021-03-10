Hasan Hüseyin kurtardı Çorum FK zoru başardı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK zorlu Ankara Demirspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 beraberlik ve bir puanla döndü.

Kırmızı Siyahlılar ikinci yarının başında bir penaltısını vermeyen rakibin ikinci golü öncesindeki bariz faulü görmeyen hakeme rağmen özellikle kaleci Hasan Hüseyin’in muhteşem futbolu ile zorlu deplasmandan bir puanla dönmeyi başardı.

Kırmızı Siyahlı takım savunma hattında sakatlıklar nedeni ile değişik kadro ile Ankara Demirspor karşısına Teknik Direktör İsmet Taşdemir iki ön libero ile başladı. Henüz altıncı dakikada Abdulhamit’in büyük hatası sonucunda Ankara Demirspor penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonrada Ankara Demirspor önde basarak Çorum FK’ya boş alan bırakmadı. İlk yarıda Çorum FK hücumda etkili olamayınca ev sahibi takım soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya İsmet Taşdemir Kerem’in yerine Mikail’i alarak başladı ve tek ön libaroya döndü. Bununla birlikte rakip kaleye yüklenen kırmızı siyahlı takım 55. dakikada Ömer Bozan’ın altı pas içinde düşürülmesine devam dedi ve bu pozisyonun devamında Ankara Demirspor yine çok tartışmalı bir faul ile ikinci golü buldu.

İki farklı geriye düşen Çorum FK tüm riskleri alarak rakip kaleye yüklendi ve Sinan’ın 64. dakikada mükemmel frikik vuruşundan attığı golle skoru 2-1 yaptı ve umutlandı. Sonraki bölümde beraberlik için yüklenen kırmızı siyahlı takım rakibin ani ataklarında kaleci Hasan Hüseyin’in mükemmel kurtarışları ve çıkışları ile maça ortak olmayı devam ettirdi. Uzatma dakikalarında ara transfer döneminde kadroya katılan Oktay’ın kafasından gelen golle skoru 2-2 yapan Çorum FK son dakikada bir gol daha attı ancak bu pozisyon ofsayt olduğu için iptal edildi.

Kırmızı Siyahlı takım play-off yolundaki direk rakibi önünde 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 beraberlikle ayrılması ve saha içi ile kulübedeki mücadele ve isyan ligin kalan 10 haftası için büyük moral ve umut oldu.

