Haşim Eğer Tokat'a atandı

HALİL ÖZTÜRK

Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak 19 yıldır görev yapan Haşim Eğer’e mecburi tayin çıktı.

Bakanlığın yeni düzenlemesinde ‘İl Müdürleri kendi ilinde görev yapamaz’ kararı doğrultusunda Haşim Eğer aynı durumdaki Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile yer değişimi yapacak.

2004 yılından buyana Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Haşim Eğer bakanlığın bu yeni düzenlemesi sonrasında kendisi aynı durumda olan ve 2014 yılından buyana Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü görev yapan yapan Cemil Çağlar ile yer değişimi yapacak.

Haşim Eğer Tokat’a asaleten müdür olarak atanacak ve bu görev değişiminin önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Cemil Çağlar uzun yıllar eğitim camiasında görev yaptıktan sonra 2014 yılından buyana Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapıyordu.