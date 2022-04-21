Hatıra Bilet’e ilgi artıyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Futbol Kulübü’nün pazar günü oynayacağı Niğde Anadolu FK maçı için hazırlanan hatıra bilet satışında son rakam 2513 olarak açıklandı.

Seyircisiz olarak oynanacak maçta kulübe maddi kaynak oluşturmak ve camianın desteğini görmesi adına başlatılan kampanyada her bilet 10 liradan satılıyor. Çorum’da oturanlar AHL Park içindeki ÇFK Store’den biletlerini alabilecekler. İl dışı ve yurt dışından bilet almak isteyenler ise kulüp hesabına para yatırarak biletlerini alabilecekler.

Bilet almak isteyenler Vakıf Katılım Bankası Çorum Futbol Kulübü Anonim Şirketi : IBAN : TR80 0021 0000 0005 7711 4000 01.

Kırmızı Siyahlı camia bu kampayaya beklenen ilgiyi göstermemesinde şirket hesabı olması olarak gösteriliyor. Bu toplanacak olan miktarın futbolcuları motive edecek prim veya maç başı olarak ödenmesi halinde ilginin çok daha yüksek olacağı belirtiliyor.