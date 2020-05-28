Havuz Ağustos’ta hizmette

HALİL ÖZTÜRK

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Üyesi Ünal Nalçacı ile birlikte tadilatı devam eden Olimpik Yüzme Havuzu ve Mahmut Atalay Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu. Ceylan, Yüzme Havuzu’nun bu yaz sona ermeden hizmete hazır hale geleceğini söyledi.

Olimpik Yüzme Havuzu ziyaretinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İ Müdürü Haşim Eğer ile Şube Müdürleri tarafından karşılanan Ahmet Sami Ceylan ve Erhan Akar ilk olarak tadilat çalışmalarını incelediler. Tadilat çalışmaları hakkında Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Haşim Eğer’den bilgiler alan Ceylan daha sonra açıklamalarda bulundu.

Yüzme Havuzu’nun geçtiğimiz yıl tadilata alındığını ve yaptıkları görüşmeler sonucunda yaklaşık beş milyon liralık bir yatırıma dönüştüğünü belirten Ceylan ‘Havuzun tadilatı ile birlikte güçlendirme ve diğer eksikleride bu onarımda tamamen yenilendi. Yapımcı firma saolsun iyi bir çalışma yürüttü pandemi süreci olmazsa bugün hizmete açılmış olacıktı.

Bu havuz Çorum gençliği açısından son derece önemli bir yatırım. Eski millekvekillerimizden Adnan Türkoğlu zamanında temeli atılan ancak açmanın bize nasip olduğu yüzme havuzu ilimizde spor kültürünün gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Yeni onarımın ardından çok daha sağlıklı ve iyi bir şekilde gençliğimize hizmet edecektir. AK Parti olarak Çorum’da her alanda olduğu gibi sportif alanda da yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor’ dedi.

‘Yeni sezon yeni Stat’da maç izleyeceğiz’

Ceylan yapımı büyük oranda tamamlanan Stadyumun yeni sezonda Çorum FK’nın maçlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları yeni yatırımlarla ilgili toplantıda alınan kararlarla ilgili Belediye Başkanı’nın gerekli açıklamayı yaptığını belirten Ceylan ‘Tarihi önemli değil ancak ben şunu açıklayabilirim Çorum FK yeni sezonda maçları yeni statda oynayacak ve Çorumlular artık çok daha rahat ve güzel bir statda maç izleye cekler’ dedi.

Gençlik Merkezi’ni ziyaret

Ahmet Sami Ceylan ve Erhan Akar daha sonra Yüzme Havuzu yanında bulunan Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’ne geçtiler. Burda Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Merkez Müdürü Mehmet Tığlı’dan çalışmalar hakkıknad bilgiler aldılar. İl Müdürü Haşim Eğer bu ziyaret sırasında Gençlik Merkezi süresince sağlık çalışanları için yapılan korucuyu maskeleri gösterdi ve günlük bin tane üretilerek bu salgın sürecinde Sağlık İl Müdürlüğü’ne teslim ettiklerini söyledi.

Ceylan ise pandemi sürecinde Türkiye’nin her alanında özverili bir çalışma yapılarak bu zor dönemin el birliği ile aşıldığını belirterek Gençlik Merkezi üyelerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.