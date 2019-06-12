HE Kültürspor ilk maçında Zonguldak Balıspor önünde

Bartın’da bugün başlayacak olan U 16 grup birinciliğinde mücadele edecek olan HE Kültürspor dün öğlen saatlerinde yolcu edildi. HE Kültürspor kafilesi Antrenörler Hasan Gürbüz ve Sebahattin Çoban yönetiminde Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Burada Kulüp Başkanı Hilal Kiraz ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret sırasında U 16 takımına Bartın’da mücadele edeceği grup maçlarında başarılar dilediler.

İlk maç Balıspor ile

Bartın’da bugün başlayacak U 16 grup birinciliğinde temsilcimiz HE Kültürspor ilk maçında Zonguldak Balıspor ile karşılaşacak. Dün yapılan teknik toplantı sonunda grubun ilk maçında Bartın Atatürk Stad’ında Elvan İnşaat Kızıkspor ile Safranbolu Belediyespor takımları saat 15’de karşılaşacak. Bu maçın ardından ise temsilcimiz HE Kültürspor saat 17.30’da Balıspor ile mücadele edecek.

HE Kültürspor grubundaki ikinci maçında yarın saat yine 175.30’da Bolu Elvan İnşaat Kızıkspor ile karşılaşacak. Cumartesi günü son maçta da HE Kültürspor, Safranbolu Belediyespor ile karşılaşacak. Grup maçları sonunda birinci olan takım yarı final grubuna yükselecek.