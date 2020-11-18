Hedef ilk maça tam kadro çıkmak

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan pozitif vakaların tedavilerine devam ediliyor.

8 Kasım pazar günü yapılan testler sonucunda 13 futbolcu ve teknik heyetten üç ismin pozitif çıkması üzerine kırmızı siyahlı takımın maçları tehir edilmişti.

10 gün süren tedavilerin ardından hafta başında yapılan ikinci testlerde pozitif vaka sayısı 6’ya düşmüştü. Kırmızı Siyahlı takımda yönetim ve teknik heyet bir yandan negatif isimlerle birlikte çalışmalarını sürdürürken diğer yandan karantina ve tedavi süreci devam ediyor.

Kırmızı Siyahlı takımda testleni negatif olan isimler teknik heyet gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Testleri pozitif olanlar ise karantina altındaki odalarında belirlenen özel program dahilinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

Karantina süreci 21 Kasım cumartesi günü sona erecek olan Çorum FK uzun aranın ardından ilk maçına 25 Kasım çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Altınordu deplasmanında sahaya çıkacak. Bu süreç içinde Çorum FK’da yapılacak testler ile talimat gereği her futbolcunun üç negatif sonuç alması halinde maçlarda forma giyebilecekler.