‘Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe zor bir maçı üç puanla kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek ‘Bu üç puanla hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz’ dedi.

Penbe ligde son iki maçı kazanarak buldukları moral ve fiziksel olarak yaşadıkları çıkış ile birlikte Kahramanmaraşspor maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek ‘Zor maç olacağını biliyorduk. Hem ligin üst sıralarını hemde alt sıralarını yakından ilgilendiren bir maçta.

Rakibimiz devre arasında kadrosunu büyük oranda yeniledi ve ligde kalmak için zorlu bir mücadele veriyor. Onlarda çok iyi mücadele ettiler. Biz kazanmayı başardık. Ben bu zorlu maçta doksan dakika verdikleri mücadeleden dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Bu çok zor geçen bu mücadeleden üç puanla ayrılarak hedefe doğru ilerlemek bizleri çok mutlu etti.

Ayrıca soğuk havaya rağmen stadyuma gelerek takımlarına doksan dakika inanılmaz bir destek veren taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerek maç öncesi gece tesise yaptıkları destek ziyareti gerekse Kahramanmaraşspor maçında doksan dakika takımının yanında olan ve biran olsun susmayan maçın her anında yanımızda hissettiğimiz büyük Çorum FK taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bugün itibari ile bu maçı unuttuk ve cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Sivas Belediyespor maçını düşünüyoruz. Hedefimiz belli bu hedefe ulaşmak içinde her maça kazanmak için çıkıyoruz. Sivas maçınada bu bilinçle hazırlanıp kazanmak için gideceğiz’ dedi.