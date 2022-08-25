Çorum FK Teknik Direktörü Mert Nobre hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve geçen yıl konulan ‘ O sene bu sene’ sloganını gerçekleştirmek için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Nobre, Çorum FK’yı tercih etmesinde hedefli ve projesi olan bir takım olmasının en büyük etken olduğunu belirterek ‘Taraftarlarımız çıkacağımız bu zorlu yolculukta en büyük güvencemiz’ dedi.

Nobre Urfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri tesislerde yaptığı açıklamada kendisine 1. Lig’den teklif geldiğini ancak teklif yapan takımın Çorum FK kadar hedefli bir takım olmaması nedeniyle teklifi reddettiğini söyleyen Nobre, bu sezonki hedeflerini şampiyonluk olarak açıkladı.

Taraftar ve şehir desteğine de vurgu yapan Mert Nobre, takımın lige hazır olduğunu Çorum’da seyirci karşısına çıkacakları ikinci hafta maçını iple çektiğini belirtti. Şanlıurfa deplasmanının zor bir deplasman olduğunu dile getiren Nobre, oradan puanla döneceklerine inandığını kaydetti.

Nobre açıklamasında şunları söyledi ‘Takım olarak 30 gündür çalışıyoruz. Hazırlıklar çok iyi geçti. Forvet bölgesinde eksiğimiz vardı başkanımızdan bu konuda talepte bulundum Sağolsun oda isteğimizi karşıladı. Biraz daha erken gelseydi iyi olurdu ama olsun takım olarak lige hazırız. Hedefimiz belli, şampiyonluk. Sezonun ilk maçı kolay değil zor bir maç. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Oradan da puanla dönmek istiyoruz.. Taraftarımızın, halklımızın desteği çok önemli. Ben biraz baktım, araştırdım taraftarlarımız Çorum FK’yı çok seviyor. Çok ateşli bir taraftarımız var. Bu bizim için çok önemli. Taraftar 12. Oyuncu. Bu sen o sene olacak inşallah. Mert Nobre neden Çorum FK’yı tercih ettiği yönündeki bir soruya ise ‘Murat Yıldırım ile Gençlerbirliği’nde birlikte çalıştık benim oyuncumdu. Kendisi beni aradı. Brezilya’da tatildeydim. Bana ‘projemiz var, şampiyon olmak istiyoruz’ dedi. İki hafta oldu, üç hafta oldu. Sonra ben karar verdim. 1. Ligden teklif geldi ancak kabul etmedim. Benim hedefim Şampiyon olmak. Oynarken de aynıydı. Bu teklif beni tamamladı. Hedef i olan takımla çalışmak istedim. İnşallah ikinci maçımızı da taraftarımızla oynayacağız. Güzel maç olur inşallah’ dedi.