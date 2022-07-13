Hedefin adı konuldu

Bayram tatilinin ardından yeniden mesaiye başladık.

Henüz başlamayan çok kesim olsada bizler vatandaşı bilgilendirmek amaçlı vazifemizin başındayız. Her ne kadar kıymetimiz ve değerimiz bilinmese de sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Bugüne kadar bu bilinçle yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

Çorum FK'da beklenen operasyon bayramın 1. günü yapıldı ve yedi imza birden attırıldı. Birde buna Sportif Direktör eklenince sekiz anlaşma. Bu transferleri anlaşmaları yapan isimden dört gün önce duyduk ancak 'Kulübün zararı olar sakın yazmayın' dendiği için tabiki yazmadık. Biz yazmadık ancak bize yazdırmayanların söyledikleri isimler sayesinde bizim dışımızdaki herkes yazdı. Hem de olayın çokkkk dışında olanlar bile yazınca insan kendisini sorguluyor

'Bu işi bilmiyormuyuz'.

Hadi kulübün imzası sonrası yazılanları bir yerde kabul ediyorum da henüz resmi açıklama yapılmadan yapılan yayınlar inanın çok ama çok zoruma gitti. Bu işin göbeğinde olan iki büyük gazete muhabirinin bildiği ancak yazmadığı isimlerin olaya Fransız kesimlerce yayınlanmasını kabul etmek zor. Dile kolay 25-30 yıldır bu işi yapıyoruz ancak böyle bir gol yiyoruz.

Gol yenir ancak bu şekilde olması acı veriyor. Birde inandığın ve güvendiğin insandan olması çok daha can acıtıyor. Kızıyorum ancak küsemiyorum çünki insan sevdiğine küsemez. Benim çocukluk aşkım 1973 yılında Diyarbakırspor ile şampiyonluk maçı ile başlayan bu aşk bugüne kadar devam etti ölene kadar da devam edecek. Bu aşk yüzünden kırmak ve üzmek istemiyorum sadece sitemlerini dile getirmek istedim.

Çorum FK'da yaşanan yönetim değişikliğinin ardından süreç beklediğimden çok iyi gidiyor. Her ne kadar il içinden istenen ve beklenen destek bulanamasa da il dışı sponsorluk anlaşmaları ile yeni sezon hedefinin ismi konulmaya başladı. Henüz resmi olarak açıklanmasa da yapılan yedi transfer bunun adını açıkca koydu.

Yeni transferler gösteriyor ki başkan yeni sponsorluk anlaşmalarını tamamladı açıklamasına geldi sıra. Duyduğum kadarı ile en az iki sponsorluk anlaşması daha önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak.

Gerçekten ekonominin bu kadar sıkıntılı olduğu bu dönemde bu sponsorlukları bulmak kolay iş değil. O yüzden emek ve katkı verenlere teşekkür etmek gerek. Ancak hedefe giden yolda bu başarının yanına oluşturulacak ekibin uyumu ve onları yönetecek teknik ekibin seçimide bir o kadar önemli. Kadroyu büyük oranda koruyacağız demiştik ancak bu yılda büyük çaplı bir değişim olacağı görülüyor.

Yeni gelen yedi isim bunlara 3-4 tane daha ilave olursa takımın yarısı yenilenecek. Bu bir handikap ancak tecrübeli isim sayısının fazla olması eğer bu isimler gerçek abilik yaparak birlikte hareket etmeyi başarabilirse neden olmasın. Tabiki herkesin bir hayali var bu hayal içinde oynanacak çok maç var.

Sportif Direktörlük için anlaşma imzalanan Muhammet Fettehoğlu'na yapılan ise kulüp olmanın ve sahiplenmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir çalışma. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sahadan çıktığı sezon kenarda böyle bir görev kolay değil ancak yanında bu alanda tecrübeli bir başkan ile çalışacağı için avantajlı durumda.

Takımdan ayrılacak veya kiraya verilecek çok isimler var. Süreç kısaldı ve belki de sezona en geç başlayacak takımlardan birisi olacağız. İkinci etaba başlayan takımlar var. Liglerin başlamasına 40 günlük bir süre var ve iyi programla bu süre içinde lige hazır hale gelebilirler. Ancak takımın sezon hazırlıklarına teknik adam ile başlaması olmaz sa olmazdır.

İki dönemdir yönetici olarak görev yaptığım Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun cumartesi günü olağan genel kurulu var. İki adaylı zorlu bir seçim süreci yaşanıyor. İki adayda teklif yaptı ancak ben işlerimin yoğunluğu nedeni ile görev alamayacağımı söyledim. Sıkıntılı bir son dönem yaşasakta Çorum Amatör sporu için hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte gördüğüm ve edindiğim tecrübe kimseyi göründüğü gibi değerlendirmemek konusunda beni bir kez daha uyardı.

Sıkıntılı başlayan bu sürecin dostça bitmesi ve sonunda da iki adayında ele ele vererek ayrılması tek dileğim. Kazananın Çorum Amatör sporu olmasını diliyorum ancak buna inanmak için çok ciddi endişelerimin olduğunu da belirtmek istiyorum.