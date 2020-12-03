Hekim'den acı reçete

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK, Hekimoğlu Trabzon deplasmanında iyi oynadığı bölümde kalesine gelen ilk topta golü yedi ve sahadan ilk yarıda yediği bu golle mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Yaşanan sakatlık, cezalı ve cavid-19 vakaları nedeni ile bu maçada 14 futbolcu ile çıkan kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Erzincan maçından farklı olarak kalede Hasan Hüseyin’e forma verirken forvet arkasında ise kaptan Umut’a şans verirken sağ kanatta ise Yılmaz Can yerine Mikail’e forma şans verdi.

Maçın ilk dakikalarından itibaren kontrollü bir futbol ortaya koyan Çorum FK belli bölümlerde daha iyi top oynadı rakibi hataya zorladı. Ev sahibi takımın farklı mağlubiyet nedeni ile henüz toparlanamadığı gözlendi. Hekimoğlu takımı Çorum FK kalesine geldiği ilk pozisyonda 27. dakikada golü buldu. Geçmiş haftalarda da aynı hastalığı devam eden Çorum FK mağlup duruma düştükten sonra daha çok öne çıkmaya başladı.

İlk yarıda Çorum FK daha çok topa sahip olmasına karşın pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıda savunmayı öne çıkartan kırmızı siyahlı takım rakibin hataları sonucunda bulduğu pozisyonlarda final paslarında hep tercihlerini yanlış kullanınca golü bulamadı.

Son bölümde Muhammet Fettahoğlu’nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi ile sahada on kişi kalan Çorum FK buna rağmen gol için yüklendi. Hekimoğlu ise ani ataklarla ikinci golü aradı pozisyonlarda buldu ancak bunlardan yararlanamayınca maç ilk yarıda atılan tek golle 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi. Çorum FK ise haftayı puansız kapattı. Bu mağlubiyet ile Çorum FK iki basamak daha gerileyerek üç maç eksiği ile 15. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

19. dakikada orta alanda baskı ile kapılan topl Serdar buluştu sol kanattan Mikail’in önüne bıraktı topla son çizgiye kadar indi yayın üzerinde Umut’a çıkardı kaptan topun gelişine köşeye sert vurdu Abdulaziz direk dibinde son anda iki hamlede sahip oldu.

27. dakikada sol kaanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortayı Nafican uzaklaştırdı yayın üzerinde topla buluşan Yasin sağ kanatta bom boş durumdaki Musa Caner’in önüne bıraktı çapraz pozisyonda kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kaldığı anda yerden uzak köşeye sert vurdu topu köşeden ağlara göndererek ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

34. dakikada sağ kanattan etkili gelen Çorum FK atağında Mikail’in pasında Sinan son çizgiye indi arka direğe çıkardığı topla Cengiz buluştu yakın mesafeden sert vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

72. dakikada orta alandan baskı ile topu kapan Muhammet Fettahoğlu’nun pasında Yılmaz Can topla buluşdu rakibinden kurtuldu topla ceza yayına yaklaştı yerden sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

86. dakikada Umut’un pasında sol kanattan Cengiz topla ceza sahasına girdi yerden köşeye gönderdiği topu kaleci Abdulaziz köşeden tokatladı boşta kalan topu savunma kornere attı.

89. dakikakada sağ kanattan gelişen Hekimoğlu atağında ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Batuhan yatarak sert vurdu top üst direkten geri geldi.

90. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Nafican rakip ceza sahasına girdi çaprazda ortada arkadaşları varken kaleye vurdu top yan ağlarda kaldı.