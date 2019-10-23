Hekimoğlu taktiği hazır

Yeni Çorumspor cumartesi günü Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Bahri Kaya çalışmanın taktik bölümünde Hekimoğlu maçının taktiğini futbolculara ezberletti.

Saat 10’da tesis 2 nolu sahada başlayan antrenman ardından 1 nolu sahada sona erdi. Sakat Kerem Pala dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman 2 nolu sahada ısınma hareketlerinin ardından çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti. Teknik Heyet bu çalışmada futbolculardan devamlı yüksek tempo istedi.



Bu çalışmanın ardından 1 nolu sahaya geçen kırmızı siyahlı takım burda ise Hekimoğlu taktiğini çalıştı. Teknik Direktör Bahri Kaya rakip takımın oyun sistemi artıları ve eksileri konusunda gelen raporlar doğrultusunda hazırladığı oyun taktiğini futbolculara anlattı.

Ardından taktik çalışmada ise bu anlattıklarını uygulamalı olarak isteyen Teknik Direktör Bahri Kaya istedikleri olmayınca çalışmayı durdurarak yapmaları gerekenleri gösterdi. Oldukça tempolu geçen taktik çalışma ile günü tamamlayan kırmızı siyahlı takım bugün yapacakları çalışma ile Hekimoğlu maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve yarın Trabzon’a hareket edecek.