Hekimoğlu taktiğini çalıştılar

HALİL ÖZTÜRK

Ligin ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşayan ve puan sıralamasında alt sıralara inen Çorum FK buna son vermek için pazar günü sahasında oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçına hazırlanıyor.

Kırmızı Siyahlı takım dün tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlığı devam eden Kerem Pala ve Kıvanç dışında tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti. Ardından taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu Tarsus maçında gördüğü eksikler konusunda uyarılarda bulundu. Israrla futbolculardan çıkarken top kaybı yapmamaları ve görmeden pas atmamalarını isteyen Ersin Küçükoğlu çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak bu konuda uygulamalı olarak uyardı.

Çalışma sırasında futbolcuları fiziksel ve taktiksel olduğu kadar moral ve motivasyon olarakda yukarı çekmeye çalıştığı gözlendi. Çorum FK Hekimoğlu maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çift kale maçla sürdürecek.