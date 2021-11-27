Hekimoğlu Trabzon:1-Çorum FK:1⚽

Çorum FK ligin 15.haftasında deplasmanda Hekimoğlu Trabzon’a konuk oluyor.

Ligde son üç maçından beraberlik ile ayrılan kırmızı siyahlı takım zirveye ortak olan Hekimoğlu deplasmanında kazanarak hem liderle puan farkını kapatmak hem de rakibine ilk mağlubiyeti tattırmak istiyor.

Çorum FK’da cezalı Murat ile sakatlıkları devam eden Mehmet Gürkan ve Berkay Can forma giymeyecek.

Özgür Reha Alıcı’nın düdüğüyle mücadele başladı.

Mücadelede 23. dakika. 0-0'lık beraberlik devam ediyor.

36. dakikada Çorum FK'dan Hasan Küçük sarı kart gördü.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

49.dakikada Hekimoğlu Trabzon'dan Onur Akdeniz sarı kart gördü.

55.dakikada Çorum FK'dan Batuhan Er sarı kart görüyor.

66. dakikada Hakan :Yavuz'un golüyle rakip takım 1-0 öne geçti.

70. dakikada Batuhan Er'in penaltıdan attığı gol ile Çorum FK durumu 1-1 yaptı.

90+3 de Çorum FK'dan İsmet Benli ikinci sarının ardından kırmızı kart görüyor.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021, 14:59