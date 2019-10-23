Hekimoğlu’na Güneş morali

A Milli Takım Teknik Sorumlusu Şenol Güneş’den cumartesi günü Yeni Çorumspor’u konuk edecek Hekimoğlu Trabzon'u ziyaret etti.

Beraberinde Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor eski Yöneticilerinden Yusuf Bahadır ile birlikte Hekimoğlu kulübü tesislerini ziyaret eden Güneş’i Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Başkan Vekili Suat Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.



İlk olarak sporcu ve teknik heyet ile görüşen Güneş, konferans salonunda bir konuşma yaptı. Güneş, teknik heyet ve sporculara hitaben yaptığı konuşmada, ‘Bu kadar emeğinden karşılığını alabilmek için sahaya çıktığında bütün gücünü ortaya koyun. Eğer gücünüz yoksa bunu kabul edin. Eğer gücünüz varda kullanmıyorsanız hem arkadaşlarınıza hemde ailenize haksızlık yapıyorsunuz. Futbol oynarken keyif alıyor musun? Arkadaşına zevk aldırabiliyor musun ? Seni izleyen insanlar sana hak veriyor mu ? İnanın o yerini bulur, yıllar geçse de bulur” dedi.



Ardından altyapı tesislerinide gezen Güneş, altyapı teknik heyetiyle bir süre sohbet etti. Federasyon olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tesisler içinde yer alan Ziya Bey Sahası’nı ziyaret eden Şenol Güneş, şaşkınlığını gizleyemedi. Ziya Bey saha ’sının yaşatılması için atılan böyle bir adım takdire şayan bulduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, bordo mavili forma altında yaşadığı şampiyonluk fotoğraflarını Ziya Bey Sahası’nındı tel örgülerini görünce duygulandı. Güneş’in geçmişe dönük anılarını yönetim kuruluna anlatırken yaşadığı heyecan dikkatlerden kaçmadı.

Ziyaret sonrası Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve Başkan vekili Suat Hekimoğlu Şenol Güneş’e takım formasını ve çini işlemeli üzerinde eski fotoğrafının bulunduğu plaket takdim ettiler.