Hem şampiyon hem gol kralı

HALİL ÖZTÜRK

Çorumlu futbolcu Nurettin Çağlar bu sezon formasını giydiği Somaspor ile hem şampiyonluk hem de gol krallığını yaşadı. 3. Lig 2. grupta Erbaaspor’u 3-0 yenerek son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Somaspor’da Nurettin Çağlar forvet oynamamasına karşın attığı 16 golle grubun en fazla gol atan oyuncusu olmayı başardı.

Çorum FK’da bu sezon mutlu sona ulaşamasakta Çorumlu futbolcuların şampiyonluk sevinçleri ile teselli bulduk.

Bunlardan ilki 3. Lig 2. grupta son maçlar öncesinde şampiyonluk kupasını kaldırmayı başaran Nurettin Çağlar.

1993 Çorum doğumlu Nurettin Çağlar Çorum Gençlerbirliği ve ardından HE Kültürspor takımlarında forma giydikten sonra Kırıkhanspor’a transfer oldu ve o takımla BAL’da şampiyon olarak ilk profesyonel imzayı aynı takımda attı.

Ardından Bağcılarspor, Elazığ Belediyespor, Fethiyespor formalarını giyen Nurettin Çağlar daha sonra Uşakspor’da Çorum FK’nın grubunda şampiyonluk sevincini yaşamayı başardı. Geçtiğimiz sezon başının ilk yarısında Karatay Termal 1922 Konyaspor’a transfer olan Nunettin Çağlar ikinci yarıda ise Somaspor’a transfer oldu.

Bu sezon takımının 26 maçında forma giyen Nurettin Çağlar attığı 16 golle grubun en çok gol atan oyuncusu ünvanınıda ele geçirdi. Forvet oynamamasına karşın 16 gollük katkısı ile Somaspor’un şampiyonluğu kazandığı sezonda son maçta Erbaaspor önünde de penaltıdan takımının ikinci golünü atan isim oldu.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 18:56