Hentbol’de umut veren başarı

HALİL ÖZTÜRK

Hiç bir ligde takımı bulunmayan sadece il birinciliği yapılan Hentbol branşında Çorum karması 12 takım arasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

26. Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvasında Çorum Karması finalde aynı grupta mücadele ettiği İstanbul’a yenilerek turnuvada ikincilik kupasının sahibi oldu.

4-9 Temmuz tarihleri arasında Alanya’da yapılan 26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvasında Çorum karması İdareci Simge İçer ve antrenör Taner Adıkdı yönetiminde sporcular Eylül Ilıman, Öykü Alayvaz, Seher Topsakal, Özlem Kasırga, Pelinsu Savur, Gölden Deniz, İlayda Demirel, Esra Arıcı, Elif Kasırga, Nida Atay, Nilaysu Aykaç, Nisa Genç, Gizem Tuana Öztürk, Berfin Tilki, Aybüke Aydoğan, Derinsu Açılay Arslan’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Grubunda ilk maçında İstanbul İl Karmasına 13-11 yenildikten sonra ikinci maçında Antalya Gençlikspor ile 10-10 berabere kaldı. Üçüncü maçında Kastamonu’yu 18-14 dördüncü maçında Ankara’yı 13-9 yenen Çorum Karması grubundaki son maçında da Artvin’i 19-15 mağlup etti.

Bu maçlar sonunda grupta İstanbul Cevizli Atatürk Gençlikspor Kulübü’nün ardından ikinci olarak yarı finale yükseldi. Diğer grupta birinci olan Antalya Gençlikspor ile yarı finalde çaprazda karşılaştı. Rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 12-9 galip ayrılan Çorum Karması turnuvanın finaline yükseldi.

Diğer yarı finalde İstanbul takımı rakibini yenerek finalde Çorum’un bir kez daha rakibi oldu. Grupta ilk maçında 13-11 yenildiği rakibi önünde yine başa baş bir oyun ortaya koyan Çorum karması rakibine 14-10 yenilerek turnuvada ikinciliği kazandı.

Hentbol branşında alt yapıda yapılan çalışmalara karşı liglerde takımı bulunmayan Çorum’un Türkiyede söz sahibi illerden takımların mücadele ettiği turnuvada elde ettiği bu derece oldukça sevindirici.